Женская сборная Казахстана по боксу понесла потери на турнире в Турции

Прошли первые поединки у женщин на международном боксерском турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 51 килограмма казахстанка Жайна Шекербекова одержала победу над румынкой Перижлок Лакрамиорой и вышла в следующую стадию соревнований.

Удачно отбоксировала стартовый бой и другая казахстанка Валентина Хальзова, выигравшая в весе до 75 килограммов у Айнур Рзаевой из Азербайджана.

А вот Лаура Есенкелды, выступавшая в весовой категории 60 килограммов, проиграла Мариям Хамрани из Туниса.