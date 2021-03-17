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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана по боксу понесла потери на турнире в Турции

При этом две казахстанки выиграли стартовые бои.

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Прошли первые поединки у женщин на международном боксерском турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 51 килограмма казахстанка Жайна Шекербекова одержала победу над румынкой Перижлок Лакрамиорой и вышла в следующую стадию соревнований.
Удачно отбоксировала стартовый бой и другая казахстанка Валентина Хальзова, выигравшая в весе до 75 килограммов у Айнур Рзаевой из Азербайджана.

А вот Лаура Есенкелды, выступавшая в весовой категории 60 килограммов, проиграла Мариям Хамрани из Туниса.

При этом Надежда Рябец, которая должна была биться в весе до 75 килограммов против украинки Анастасии Шапанюк, не будет выступать на турнире в связи с небольшой травмой.

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