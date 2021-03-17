Женская сборная Казахстана по боксу понесла потери на турнире в Турции
При этом две казахстанки выиграли стартовые бои.
При этом две казахстанки выиграли стартовые бои.
Прошли первые поединки у женщин на международном боксерском турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 51 килограмма казахстанка Жайна Шекербекова одержала победу над румынкой Перижлок Лакрамиорой и вышла в следующую стадию соревнований.
Удачно отбоксировала стартовый бой и другая казахстанка Валентина Хальзова, выигравшая в весе до 75 килограммов у Айнур Рзаевой из Азербайджана.
А вот Лаура Есенкелды, выступавшая в весовой категории 60 килограммов, проиграла Мариям Хамрани из Туниса.
При этом Надежда Рябец, которая должна была биться в весе до 75 килограммов против украинки Анастасии Шапанюк, не будет выступать на турнире в связи с небольшой травмой.