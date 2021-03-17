«Будет зрелищно». Потенциальному сопернику Головкина предложили других боксеров из Казахстана

«Поединок Мунгии с Головкиным был бы интересным продолжением карьеры. Однако с этим боем многое неясно. Похоже, что с GGG договориться непросто. Однако у Хайме есть три неплохих запасных варианта. Каждый из соперников с удовольствием встретится с мексиканским боксером. Для начала вспомним о Канате Исламе. Он давно уже интересует команду Мунгии, но, похоже, их графики боев не совпадают. Хотя казахстанцу сейчас необходим известный соперник. Он пропал из виду и ему нужно вновь заявить о себе.



Далее можно обратить внимание и на двух перспективных ребят: Жанибека Алимханулы и Мейирима Нурсултанова. Они не выходили на ринг с прошлого года и готовы на любой поединок. Тем более что битва с Мунгией даст рывок их популярности. Сами по себе оба боксера способны сделать зрелищное сражение. Они входят в топ-15 рейтинга и выглядят очень крепко и амбициозно», — отметил МакКаффери.