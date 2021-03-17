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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет зрелищно». Потенциальному сопернику Головкина предложили других боксеров из Казахстана

Он является экс-чемпионом мира.

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Источник: AP 2020

Экс-чемпиону мира в первом среднем весе Хайме Мунгие (36−0, 29 КО) не обязательно зацикливаться на обладателе поясов IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанце Геннадии Головкине (41−1−1, 36 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаффери. В ходе беседы он предложил мексиканцу трех кандидатов, способных устроить зрелищную битву.

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«Поединок Мунгии с Головкиным был бы интересным продолжением карьеры. Однако с этим боем многое неясно. Похоже, что с GGG договориться непросто. Однако у Хайме есть три неплохих запасных варианта. Каждый из соперников с удовольствием встретится с мексиканским боксером. Для начала вспомним о Канате Исламе. Он давно уже интересует команду Мунгии, но, похоже, их графики боев не совпадают. Хотя казахстанцу сейчас необходим известный соперник. Он пропал из виду и ему нужно вновь заявить о себе.

Далее можно обратить внимание и на двух перспективных ребят: Жанибека Алимханулы и Мейирима Нурсултанова. Они не выходили на ринг с прошлого года и готовы на любой поединок. Тем более что битва с Мунгией даст рывок их популярности. Сами по себе оба боксера способны сделать зрелищное сражение. Они входят в топ-15 рейтинга и выглядят очень крепко и амбициозно», — отметил МакКаффери.

Ранее инсайдеры заявляли, что команды Мунгии и Головкина планировали переговоры, а кто-то даже заявлял, что команды договорились о бое на 7 мая. В итоге стало известно, что мексиканец вернется на ринг 24 апреля. Он будет боксировать против американца Димитриуса Балларда (26−0−1, 13 КО).

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