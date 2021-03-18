Головкин определился со следующим соперником
GGG владеет двумя титулами.
GGG владеет двумя титулами.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Им, вероятнее всего, станет обладатель пояса WBA Super в среднем весе японец Риота Мурата (16−2, 13 КО). Сообщалось, что стороны начали переговоры об объединительном поединке.
Об этом в интервью Fino Boxing заявил промоутер Фернандо Бельтран, представляющий интересы мексиканского боксера Хайме Мунгии (36−0, 29 КО).
Головкин хочет драться с японцем. Да, он чемпион, это тоже большое дело. Я уважаю его выбор.
При этом ранее сообщалось, что Головкин и Мунгия договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США). Однако позже появилась информация, что мексиканец якобы передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.