Головкин определился со следующим соперником

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им, вероятнее всего, станет обладатель пояса WBA Super в среднем весе японец Риота Мурата (16−2, 13 КО). Сообщалось, что стороны начали переговоры об объединительном поединке.

Об этом в интервью Fino Boxing заявил промоутер Фернандо Бельтран, представляющий интересы мексиканского боксера Хайме Мунгии (36−0, 29 КО).

Головкин хочет драться с японцем. Да, он чемпион, это тоже большое дело. Я уважаю его выбор. Фернандо Бельтран промоутер