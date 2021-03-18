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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Майк Тайсон назвал дату следующего боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведёт 29 или 31 мая.

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Источник: AP 2020

При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

«В конце мая. Где они сражались (Сауль Альварес и Авни Йылдырым, которые провели бой в Майами. — Прим. “Чемпионата”). 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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