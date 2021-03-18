Майк Тайсон назвал дату следующего боя

При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

«В конце мая. Где они сражались (Сауль Альварес и Авни Йылдырым, которые провели бой в Майами. — Прим. “Чемпионата”). 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.