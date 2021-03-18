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18 марта, источник: Vesti.kz

Официально объявлен бой казахстанского боксера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира

Последний поединок он провел в декабре.

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Команда Suleimen Promotions официально подтвердила, что следующий бой казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, проведет 17 апреля 2021 года в городе Карлсруэ (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день он выйдет на ринг против российского боксера Евгения Шведенко. Победитель данного боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, которым сейчас владеет американский боксер Калеб Плант.

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Напомним, что последний раз Ербосынулы бился в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и сохранил за собой все титулы.

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