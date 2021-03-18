Двукратная чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в полуфинал турнира в Турции

Состоялись четвертьфинальные бои у женщин на международном турнире по боксу в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По их итогам в полуфинал вышли представительницы сборной Казахстана Ангелина Лукас (до 51 килограмма, победила Викторию Рогалинскую из Польши), Владислава Кухта (до 57 килограммов, победила Дилфузу Бекову из Узбекистана), Римма Волосенко (до 60 килограммов, победила Парвин из Индии), Валентина Хальзова (до 75 килограммов, победила Агату Качмарску из Польши).