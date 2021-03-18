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18 марта, источник: Vesti.kz

Двукратная чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в полуфинал турнира в Турции

При этом удачно выступили другие казахстанки.

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Состоялись четвертьфинальные бои у женщин на международном турнире по боксу в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По их итогам в полуфинал вышли представительницы сборной Казахстана Ангелина Лукас (до 51 килограмма, победила Викторию Рогалинскую из Польши), Владислава Кухта (до 57 килограммов, победила Дилфузу Бекову из Узбекистана), Римма Волосенко (до 60 килограммов, победила Парвин из Индии), Валентина Хальзова (до 75 килограммов, победила Агату Качмарску из Польши).

При этом двукратная чемпионка мира из Казахстана Назым Кызайбай, выступавшая в весовой категории до 51 килограмма, проиграла Нихат Зарин из Индии, как и Фариза Шолтай, уступившая Анастасии Шамоновой из России в весе до 75 килограммов.

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