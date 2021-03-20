Менеджер Ковалева отрицает вину боксера в употреблении допинга

Ковалев 30 января должен был провести поединок с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. В СМИ появилась информация, что 37-летний Ковалев провалил два теста на синтетический тестостерон.

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«Мы разбираемся в ситуации. VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) назначила шесть тестирований. После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернется лицензия. Два теста уже прошли, осталось еще четыре, — сказал Климас. — Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация. Идет ли речь о завершении карьеры? Нет, куда завершать? Рано!».

Еще один клиент Климаса, российский боксер Александр Беспутин в своем последнем поединке в ноябре 2019 года выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал регулярный пояс WBA. Однако позднее появилась информация, что в крови Беспутина найдено запрещенное вещество, результат боя аннулировали, а боксер был лишен титула.