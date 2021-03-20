Менеджер Ковалева отрицает вину боксера в употреблении допинга
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Василий
Ковалев 30 января должен был провести поединок с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана, однако
«Мы разбираемся в ситуации. VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) назначила шесть тестирований. После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернется лицензия. Два теста уже прошли, осталось еще четыре, — сказал Климас. — Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация. Идет ли речь о завершении карьеры? Нет, куда завершать? Рано!».
«Эта история с допингом полностью закрыта, там было