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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Ковалева отрицает вину боксера в употреблении допинга

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Команда экс-чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева имеет на руках все документы, доказывающие невиновность боксера в намеренном применении допинга, заявил РИА Новости менеджер россиянина Эгис Климас.

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Источник: AP 2020

Ковалев 30 января должен был провести поединок с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана, однако из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой. В СМИ появилась информация, что 37-летний Ковалев провалил два теста на синтетический тестостерон.

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«Мы разбираемся в ситуации. VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) назначила шесть тестирований. После отрицательных результатов во всех этих пробах ему сразу вернется лицензия. Два теста уже прошли, осталось еще четыре, — сказал Климас. — Это вообще не по его вине. У нас есть все доказательства, вся документация. Идет ли речь о завершении карьеры? Нет, куда завершать? Рано!».

Еще один клиент Климаса, российский боксер Александр Беспутин в своем последнем поединке в ноябре 2019 года выиграл у соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал регулярный пояс WBA. Однако позднее появилась информация, что в крови Беспутина найдено запрещенное вещество, результат боя аннулировали, а боксер был лишен титула.

«Эта история с допингом полностью закрыта, там было какое-то недоразумение. Ничего страшного», — заявил Климас. Беспутин 20 марта в Москве проведет бой против украинца Виктора Плотникова.

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