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20 марта, источник: Vesti.kz

Сопромоутер Головкина назвал крупнейший бой 2021 года

На него будет продано около 70 000 билетов.

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Источник: AP 2020

Британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанцем Геннадием Головкиным, считает, что крупнейший бой этого года состоится 8 мая при участии мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (55−1−2, 37 КО) и британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО).

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«Для меня большая честь провести это грандиозное мероприятие на AT`T Stadium в Техасе 8 мая. В прошлом году “Канело” пропустил свое выступление на Синко де Майо и возможность собрать более 60 тысяч зрителей, но скоро он воплотит эту мечту в реальность. Этот поединок является самым масштабным в 2021 году. “Канело” стремится снова объединить дивизион против непобежденного чемпиона мира в двух весах Билли Джо Сондерса. Мы с нетерпением ждем возможности подарить фанатам праздник, который они никогда не забудут», — приводит слова Хирна Boxingscene.com.

Официально о поединке с британцем было объявлено после победы «Канело» над турком Авни Йылдырымом. На кону будут стоять титулы WBA Super и WBC от Альвареса и пояс WBO от Сондерса. На вечер бокса планируют продать около 70 000 билетов — это будет самая большая зрительская аудитория с начала пандемии.

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