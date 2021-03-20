Сопромоутер Головкина назвал крупнейший бой 2021 года

«Для меня большая честь провести это грандиозное мероприятие на AT`T Stadium в Техасе 8 мая. В прошлом году “Канело” пропустил свое выступление на Синко де Майо и возможность собрать более 60 тысяч зрителей, но скоро он воплотит эту мечту в реальность. Этот поединок является самым масштабным в 2021 году. “Канело” стремится снова объединить дивизион против непобежденного чемпиона мира в двух весах Билли Джо Сондерса. Мы с нетерпением ждем возможности подарить фанатам праздник, который они никогда не забудут», — приводит слова Хирна Boxingscene.com.