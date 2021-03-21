Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

Первый раунд соперники провели в позиционной борьбе, пытаясь занять центр ринга. Дайнес не стал отсиживаться в обороне и часто шел в атаку, но россиянин ловил его на противоходе и успешно контратаковал, нанося чуть большее число точных ударов. Первый раунд прошел с небольшим перевесом хозяина ринга и завершился нокдауном немецкого боксера, который упал после короткого сильного удара.

В следующем раунде Дайнес провел несколько чувствительных атак, а Бетербиев сбавил в активности. Но в дальнейшем россиянин уверенно наращивал преимущество и временами доминировал на ринге. Однако долгое время не мог закончить бой досрочно, несмотря на то, что немецкий боксер периодически отдавал инициативу, закрывался у канатов и предоставлял шансы россиянину для атак.

В восьмом раунде Бетербиев несколько взволновал публику, неожиданно упав во время атаки, однако судья Юрий Копцев увидел, что боксер просто поскользнулся и не стал открывать счет.

Дайнес продолжал оказывать сопротивление, но проигрывал в каждом раунде и с каждой трехминуткой выглядел все измотаннее. Наконец, в середине десятого раунда немец оказался в нокдауне, встал за положенные десять секунд, но судья оценил его состояние как неудовлетворительное и остановил поединок.

Все победы нокаутом

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде, и в первый — WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. Тогда Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира по престижным версиям или более. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях.

Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниер Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США. В России он провел первый бой в карьере.

В активе 30-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он родился в селе Семеновка Омской области, позднее переехал в Германию и проживает в Магдебурге. Дайнес впервые боксировал за титул чемпиона мира.