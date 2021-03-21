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00:49 (мск), источник: ТАСС

Бетербиев заявил, что «спал» большую часть боя с Дайнесом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев считает, что довольно пассивно вел бой против немца Адама Дайнеса. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: Reuters

В субботу Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

«Мой соперник достойно провел бой. Я же спал большую часть боя, тренер сказал, чтобы я проснулся. Я рад, что победил сегодня, победил досрочно», — сказал боксер.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом, и в первый — WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика.

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