Чеченец Бетербиев впервые боксировал в России. Он выиграл нокаутом и прямо в ринге принял звонок от Кадырова
Угловые Дайнеса остановили бой, чем сохранили ему здоровье.
Угловые Дайнеса остановили бой, чем сохранили ему здоровье.
20 марта на арене «Мегаспорт» в Москве лучший боксер страны Артур Бетербиев провел свой первый бой после длительного простоя. Чемпиона по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе мы не видели в деле больше 17 месяцев, с октября 2019 года, когда он нокаутировал украинца Александра Гвоздика. Новым соперником Бетербиева стал немецкий боксер Адам Дайнес. Для 36-летнего чеченца, родившегося в дагестанском Хасавюрте, поединок с оппонентом из Германии стал 16-м в профессиональной карьере, и первый раз за все это время Артур подрался в России. Бетербиев давно привык драться далеко от родины, да и живет он уже долгое время в Канаде.
На сегодня Артур Бетербиев — единственный боксер из России, кому принадлежит больше одного чемпионского пояса. Всего же у нашей страны прямо сейчас только два действующих обладателя престижных титулов в боксе — в том же полутяжелом дивизионе пояс WBO удерживает другой полутяжеловес Дмитрий Бивол. И поскольку у него во владении имеется один ремень, то именно Бетербиева справедливо считать наиболее успешным боксером России.
Артур удерживает титул по линии IBF с осени 2017 года, когда он нокаутировал другого соперника из Германии Энрико Келлинга. С тех пор карьера Бетербиева шла не самым удачным образом:
Зато в конце позапрошлого года Артур наконец дождался первого
Украинец хорошо вел поединок в первой половине, но к середине начал сдавать функционально, а в 10-м раунде попал под тяжелый удар россиянина. Тот нокаут стал 15-м в 15 проведенных Бетербиевым боях на
30-летний немец, родившийся (внезапно) в селе Семеновка Омской области, начал профессиональную карьеру в 2015 году. С тех пор Дайнес провел 21 бой — 19 выиграл, в одном случае свел поединок вничью и однажды уступил. Кстати, поражение Адаму нанес китайский полутяж Мэн Фаньлун, с которым изначально и должен был подраться Бетербиев в первой защите двух своих поясов.
Вопреки прогнозам букмекеров, которые не давали Дайнесу ни шанса, прогнозируя быструю победу россиянина, немец продержался почти до конца боя, моментами отвечая опасными ударами. Но Бетербиев с каждым раундом наращивал давление и в 10-м потряс немца встречным панчем, который отправил его в тяжелый нокдаун. Дайнес поспешил подняться, но его угол решил, что это будет лишним, и показал рефери полотенце в знак сдачи. Таким образом Артур Бетербиев сохранил пояса по версиям WBC и IBF и продлил свою серию побед нокаутами до 16 боев на профессиональном ринге (100% показатель).
Сразу после окончания боя Бетербиева по видеосвязи поздравил президент Чечни Рамзан Кадыров.
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