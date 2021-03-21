Следующий бой Бетербиева может быть объединительным

В субботу в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

«Да, нам интересен объединительный бой за один из титулов. Неважно, против кого. Или это будет победитель боя Бивол — Ричардс, или победитель поединка Власов — Смит», — сказал Рэмси.