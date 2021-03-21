Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Ланс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
42
Футбол. Зарубежный
15:30
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Эльче
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Беневенто
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
15
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Гранада
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Кадис
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
20
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ним
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Милан
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
20.03
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
20.03
Вальядолид
Севилья
11
Хоккей. НХЛ
20.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
41
Хоккей. НХЛ
20.03
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
60
Хоккей. НХЛ
20.03
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
20
Футбол. Зарубежный
20.03
Шальке-04
Боруссия М
03
Футбол. Зарубежный
20.03
Уэска
Осасуна
00
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
09:23 (мск), источник: ТАСС

Следующий бой Бетербиева может быть объединительным

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев хочет в следующем поединке претендовать на еще один титул. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Марк Рэмси.

Наверх
Источник: AP 2020

В субботу в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

«Да, нам интересен объединительный бой за один из титулов. Неважно, против кого. Или это будет победитель боя Бивол — Ричардс, или победитель поединка Власов — Смит», — сказал Рэмси.

Обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 кг является россиянин Дмитрий Бивол.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Загадочное исчезновение Ови. Он оставил команду по ходу игры
Чеченец Бетербиев впервые боксировал в России и выиграл нокаутом
Капризов пережил позор в Америке. Его команда проиграла 0:6
Первый титул Карацева. Российский теннисист ворвался в топ-30
Василевского называют лучшим в мире. Он повторил рекорд «Тампы»
Гол вратаря в концовке матча помог «Севилье» уйти от поражения
Бетербиев согласился бы провести бой против Канело
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь