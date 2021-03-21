Бетербиев заявил, что согласился бы провести бой против Сауля Альвареса

В субботу в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

«Канело — крутой боксер, он мне нравится. Это не будет преградой, чтобы выйти с ним в ринг, если будет предложение. Я с радостью бы побоксировал, я мог бы и спуститься в весовую категорию ниже, я хорошо сделаю вес», — сказал Бетербиев.