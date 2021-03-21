Ортис заставил сдаться экс-чемпиона мира в титульном бою

В главном событии вечера американский топ-проспект полусреднего веса Верджил Ортис (17−0, 17 KO) нокаутировал экс-чемпиона мира соотечественника Мориса Хукера (27−2−3, 18 KO) и завладел вакантным поясом интернационального чемпиона WBO, пишет vRINGe.com.

Бойцы принялись без разведки окучивать друг друга ударами. Длиннорукий Хукер ожидаемо не сумел удержать Ортиса на джебе, поэтому временами был вынужден зарубиться с панчером на ближней дистанции.

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Преимущество проспекта в мощи было ощутимым. Уже в концовке второго раунда Хукер зажался у канатов. Вовремя (для него) прозвучал гонг. А в следующей трехминутке экс-чемпион и вовсе поймал свой ритм, уничтожая в зародыше большинство атакующих потуг нокаутера. В следующем раунде он даже немного поработал первым номером.

Ортис получил взбучку от тренера Роберта Гарсии, после чего взвинтил плотность, здорово поработал по корпусу, а затем и в инфайтинге, подключил апперкоты. Хукер вынуждено перешел в режим выживания. В шестом раунде Ортис вновь пробил по корпусу, после чего бросился на добивание. Загнал оппонента в угол ринга, отправил в нокдаун. Добить не успел.