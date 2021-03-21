Ортис заставил сдаться экс-чемпиона мира в титульном бою
Хукеру пришлось выживать.
Хукеру пришлось выживать.
В главном событии вечера американский
Бойцы принялись без разведки окучивать друг друга ударами. Длиннорукий Хукер ожидаемо не сумел удержать Ортиса на джебе, поэтому временами был вынужден зарубиться с панчером на ближней дистанции.
Преимущество проспекта в мощи было ощутимым. Уже в концовке второго раунда Хукер зажался у канатов. Вовремя (для него) прозвучал гонг. А в следующей трехминутке
Ортис получил взбучку от тренера Роберта Гарсии, после чего взвинтил плотность, здорово поработал по корпусу, а затем и в инфайтинге, подключил апперкоты. Хукер вынуждено перешел в режим выживания. В шестом раунде Ортис вновь пробил по корпусу, после чего бросился на добивание. Загнал оппонента в угол ринга, отправил в нокдаун. Добить не успел.
В следующем раунде в размене у фаворита прошел правый хук, после чего Хукер взял колено, отказался от продолжения боя.