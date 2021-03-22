Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
03
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
01
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
22.03
ХК Динамо
СКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
22.03
Металлург Мг
Авангард
03
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
22 марта, источник: ТАСС

Поветкин отправился в Гибралтар на бой против Уайта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин отправился в Гибралтар на поединок против Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Наверх
Источник: AP 2020

Реванш Поветкин — Уайт пройдет 27 марта.

«Команда Александра Поветкина вылетела на бой», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Щербакова — Трусова: российская битва на чемпионате мира
Биатлонный сезон: женщины потеряли квоту, Логинов ушел в тень
Представлена новая игровая форма сборной России по футболу
СКА победил «Динамо» в овертайме и вышел вперед в серии плей-офф
Во Франции сообщили, что «Монако» готов продать Головина
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Соболев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой в сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь