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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Превращается в хладнокровного и расчетливого убийцу». Артура Бетербиева назвали чеченским Головкиным

Российского чемпиона-нокаутера сравнили с GGG.
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Источник: Reuters
Известный украинский сайт vRINGe.com сравнил чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева (16−0, 16 КО) с обладателем поясов IBF и IBO в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Отмечается, что во время боя он тоже превращается в «расчетливого убийцу».

«Бетербиев — это чеченский Геннадий Головкин. За пределами ринга он душа компании,
Во время загрузки произошла ошибка.
человек-улыбка.
В бою все иначе — Артур превращается в хладнокровного, расчетливого убийцу.

Забудьте про снайперские винтовки и стрельбу из укрытия. Он словно Т-800 с дробашом в руках. Найти и уничтожить!» — пишет СМИ.

Напомним, в минувшие выходные Бетербиев защитил свои титулы, победив досрочным нокаутом Адама Дайнеса из Германии. Россиянин еще ни разу не провел полный поединок. Все свои 16 боев в профи он выиграл досрочно.

Капитуляция соперника, или видео всех нокдаунов в бою Бетербиев — Дайнес.
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