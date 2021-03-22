«Превращается в хладнокровного и расчетливого убийцу». Артура Бетербиева назвали чеченским Головкиным

Известный украинский сайт vRINGe.com сравнил чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева (16−0, 16 КО) с обладателем поясов IBF и IBO в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Отмечается, что во время боя он тоже превращается в «расчетливого убийцу».





«Бетербиев — это чеченский Геннадий Головкин. За пределами ринга он душа компании,

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человек-улыбка.

В бою все иначе — Артур превращается в хладнокровного, расчетливого убийцу.





Забудьте про снайперские винтовки и стрельбу из укрытия. Он словно Т-800 с дробашом в руках. Найти и уничтожить!» — пишет СМИ.





Напомним, в минувшие выходные Бетербиев защитил свои титулы, победив досрочным нокаутом Адама Дайнеса из Германии. Россиянин еще ни разу не провел полный поединок. Все свои 16 боев в профи он выиграл досрочно.





Капитуляция соперника, или видео всех нокдаунов в бою Бетербиев — Дайнес.