Майк Тайсон отказался от $ 25 млн за третий поединок с Холифилдом

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По данным источника, стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, при этом сторона Холифилда считала, что сделка точно будет заключена. Однако, по словам представителей Холифилда, требования Тайсона стали неприемлемыми, и сделка не состоялась.

«Мы думали, что сделка будет заключена, но всё рухнуло, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы вели переговоры с добрыми намерениями, но похоже, что в итоге просто зря потратили время», — прокомментировал ситуацию менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

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