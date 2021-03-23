Майк Тайсон отказался от $ 25 млн за третий поединок с Холифилдом

По данным источника, стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, при этом сторона Холифилда считала, что сделка точно будет заключена. Однако, по словам представителей Холифилда, требования Тайсона стали неприемлемыми, и сделка не состоялась.
«Мы думали, что сделка будет заключена, но всё рухнуло, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы вели переговоры с добрыми намерениями, но похоже, что в итоге просто зря потратили время», — прокомментировал ситуацию менеджер Холифилда Крис Лоуренс.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом — Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.