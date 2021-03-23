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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«РЕН ТВ» покажет реванш Поветкин — Уайт в прямом эфире

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет боксёрский поединок с участием российского тяжеловеса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, которые сразятся в Гибралтаре в ночь с 27 на 28 марта мск.

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Источник: AP 2020

Начало трансляции боксёрского вечера — 28 марта в 0:15 мск.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

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