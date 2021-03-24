Тайсон заявил, что проведет третий поединок против Холифилда

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Ранее менеджер Холифилда Крис Лоуренс сообщал, что Тайсон отказался проводить третий бой с Холифилдом за гонорар в размере $25 млн.

«Хочу всем сообщить, что бой с Холифилдом состоится, — сказал Тайсон. — Холифилд — скромный парень, он верит в бога, как и я. Хочу добиться успеха 29 мая. Единственное, что осталось сделать, — пересмотреть некоторые пункты в контракте, и тогда мы увидим третий бой».

Место проведения боя не уточняется. Ранее сообщалось, что российские промоутеры могут принять участие в организации боя между Тайсоном и Холифилдом.

2:0 в пользу Холифилда

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

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Тайсону 54 года, он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный восьмираундовый поединок против Роя Джонса, который завершился вничью.