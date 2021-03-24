Чемпион мира с 22 нокаутами захотел устроить с Головкиным бой за три титула

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0−0, 22 KO) заявил о том, что работает над организацией объединительного боя с чемпионом IBF и IBO в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO).





«Говорю вам из первых уст, я пытаюсь устроить бой с Головкиным. Я работал над этим. Такой шаг немного увеличит мои шансы на бой с “Канело”. С Альваресом мы были бок о бок в двух дивизионах и вскоре снова будем в одном — втором среднем. Но его лагерь не пытался устроить бой со мной, мне не бросали вызовы, не звонили. Ни до каких переговоров не доходило», — цитирует Чарло Boxingnews24.com.





Головкин определился со следующим соперником





Напомним, Чарло в сентябре успешно защитил титул, победив решением судей украинского претендента Сергея Деревянченко (13−3, 10 KO).





Головкин в декабре нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.