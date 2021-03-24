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24 марта, источник: Vesti.kz

Батыр Джукембаев договорился о бое за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира

Казахстанец идет без поражений.

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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) стал ближе к титулу чемпиона мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппинджера, Джукембаев достиг договоренности о бое с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16−1, 16 КО). Сам поединок запланирован на лето и будет организован Premier Boxing Champions.

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Ранее Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала минитурнир в первом полусреднем весе, победитель которого выйдет на титульный поединок.

Так, первую полуфинальную пару составили Джукембаев и Матиас, а вторую — 24-летний аргентинец Йерениас Понсе (27−0−0, 17 KO) и 27-летний британец Льюис Ритсон (21−1−0, 12 KO).

После этого победители пар определят обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе.

Напомним, последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22−8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В конце февраля казахстанец подписал контракт с известной менеджерской компанией MTK Global.

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