Боксер Усик рассказал о предложении от главы UFC

Усик заявил, что недавно Уайт обратился к нему с предложением попробовать себя в UFC. В ответ украинец заявил о своей готовности дебютировать в смешанных единоборствах и попросил рассказать о деталях предложения. Он добавил, что найдет для себя новое занятие, так как не намерен полтора года ждать переговоров между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.