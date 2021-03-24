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24 марта, источник: Lenta.Ru

Боксер Усик рассказал о предложении от главы UFC

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в интервью YouTube-каналу XSport рассказал о предложении от президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

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Источник: AP 2020

Усик заявил, что недавно Уайт обратился к нему с предложением попробовать себя в UFC. В ответ украинец заявил о своей готовности дебютировать в смешанных единоборствах и попросил рассказать о деталях предложения. Он добавил, что найдет для себя новое занятие, так как не намерен полтора года ждать переговоров между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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В данный момент Джошуа удерживает пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (IBO). Он заявлял, что рассматривает в качестве потенциального соперника Фьюри, а в качестве запасного варианта рассматривает украинского боксер.

31 октября Усик победил британского тяжеловеса Дерека Чисору в своем втором поединке в рамках супертяжелого веса. Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.

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