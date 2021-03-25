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07:44 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский нокаутер отказался от боя с Батыром Джукембаевым. Озвучен гонорар

Против Эргашева подали иск.

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Источник: AP 2020

Узбекский проспект первого полусреднего веса Шохжахон Эргашев (19−0, 17 КО) отказался от боя с казахстанским боксером Батыром Джукембаевым (18−0, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Boxingscene.com и Boxing News Шона Нама, Эргашеву предлагали за поединок с казахстанцем 25 тысяч долларов, однако узбекский боксер отклонил его.

«Ряд источников сказали мне, что MTK Global теперь занимаются карьерой Шохжахона Эргашева. Судебные документы показывают, что его промоутер Дмитрий Салита подал против него два иска за нарушение контракта и проведение боя в России в прошлом году (MTK в иске не упоминается).
Согласно судебным документам, Эргашев отказался от возможностей подраться с Гэри Антуаном Расселом на Showtime за 50 тысяч долларов и Батыром Джукембаевым на Ring City за 25 тысяч долларов. Согласно жалобе, Эргашев также рискует потерять свое положение в IBF», — написал Нам в твиттере.

Напомним, в ноябре в рамках вечера бокса в Красногорске (Россия) Эргашев досрочно победил Дмитрия Милюшу (9−4−1, 4 КО) из Беларуси.

Что касается Джукембаева, то он недавно подписал контракт с менеджерской компанией MTK Global. Также казахстанец достиг договоренности о бое с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16−1, 16 КО), поединок запланирован на лето.

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