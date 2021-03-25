Узбекский нокаутер отказался от боя с Батыром Джукембаевым. Озвучен гонорар

«Ряд источников сказали мне, что MTK Global теперь занимаются карьерой Шохжахона Эргашева. Судебные документы показывают, что его промоутер Дмитрий Салита подал против него два иска за нарушение контракта и проведение боя в России в прошлом году (MTK в иске не упоминается).

Согласно судебным документам, Эргашев отказался от возможностей подраться с Гэри Антуаном Расселом на Showtime за 50 тысяч долларов и Батыром Джукембаевым на Ring City за 25 тысяч долларов. Согласно жалобе, Эргашев также рискует потерять свое положение в IBF», — написал Нам в твиттере.