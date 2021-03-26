Озвучено денежное состояние Головкина и его гонорары за бои с «Канело»

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«Более 90 процентов своего состояния Головкин сколотил на двух боях с Саулем Альваресом.

По слухам, собственный капитал Головкина оценивается от 30 до 35 миллионов долларов, а два боя с Альваресом принесли ему 37 миллионов.

Для справки, Альварес получил 20 миллионов за свой последний бой с турком Авни Йылдырымом и примерно столько же за поединок с британцем Каллумом Смитом", — написал он.