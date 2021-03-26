Озвучено денежное состояние Головкина и его гонорары за бои с «Канело»
Обозреватель Boxingnews24.com Энджел Флауэрс рассказал, сколько казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) заработал на
Обозреватель Boxingnews24.com Энджел Флауэрс рассказал, сколько казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) заработал на
«Более 90 процентов своего состояния Головкин сколотил на двух боях с Саулем Альваресом.
По слухам, собственный капитал Головкина оценивается от 30 до 35 миллионов долларов, а два боя с Альваресом принесли ему 37 миллионов.
Для справки, Альварес получил 20 миллионов за свой последний бой с турком Авни Йылдырымом и примерно столько же за поединок с британцем Каллумом Смитом", — написал он.
Напомним, что Головкин и «Канело» бились в