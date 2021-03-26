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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучено денежное состояние Головкина и его гонорары за бои с «Канело»

Обозреватель Boxingnews24.com Энджел Флауэрс рассказал, сколько казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) заработал на профи-ринге, а также озвучил его гонорары за поединки с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (55−1−2, 37 КО).

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«Более 90 процентов своего состояния Головкин сколотил на двух боях с Саулем Альваресом.
По слухам, собственный капитал Головкина оценивается от 30 до 35 миллионов долларов, а два боя с Альваресом принесли ему 37 миллионов.

Для справки, Альварес получил 20 миллионов за свой последний бой с турком Авни Йылдырымом и примерно столько же за поединок с британцем Каллумом Смитом", — написал он.

Напомним, что Головкин и «Канело» бились в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в 2017 и 2018 годах. Первый их бой завершился вничью, а во втором судейским решением успех праздновал мексиканец.

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