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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Поветкин оказался более чем на 8 кг легче Уайта на официальной церемонии взвешивания

Российский боксёр Александр Поветкин оказался более чем на 8 кг легче британца Диллиана Уайта на официальной церемонии взвешивания перед матчем-реваншем, который состоится в Гибралтаре в ближайшие выходные.

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Источник: РИА "Новости"

Поветкин показал вес 103,5 кг, Уайт — 112,1 кг.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

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