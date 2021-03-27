Ковалёв намекнул, что был отравлен во время второго боя с Уордом
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв вспомнил о втором поединке с
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв вспомнил о втором поединке с
Россиянин намекнул, что в том бою его тренер
«Много чего можно рассказать о реванше с Уордом. Ну, думаю, что многим интересно. Я скажу так: боя со второго раунда я не помню вообще. Я очнулся от удара в восьмом раунде. Он меня ударил, и я прямо почувствовал этот удар, и в тот момент пришёл в сознание. И понимаю, что офигеть — я просто в опасности. И вот этот момент, когда он меня бьёт ниже пояса… То есть это было не прямо по яйцам, но удар был прямо ниже пояса, и в этом я нашёл причину, чтобы рефери дал мне
Но, как мне кажется, Джон Дэвид Джексон на 99,9%… Я уверен, что он был в теме с командой Уорда. Сначала он официально заявил в момент подготовки, что они его как бы приглашают на свою сторону. Ну, типа, Джексон, давай присоединяйся к нашей команде. А он такой — нет, я с Ковалёвым. Я подумал, что он красавчик вообще, респект ему и уважуха. Я
Это всё, может быть, смешно для