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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв намекнул, что был отравлен во время второго боя с Уордом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв вспомнил о втором поединке с экс-чемпионом мира Андре Уордом, в котором он проиграл американцу досрочно.

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Россиянин намекнул, что в том бою его тренер что-то подмешал ему в воду, что и привело к поражению.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Много чего можно рассказать о реванше с Уордом. Ну, думаю, что многим интересно. Я скажу так: боя со второго раунда я не помню вообще. Я очнулся от удара в восьмом раунде. Он меня ударил, и я прямо почувствовал этот удар, и в тот момент пришёл в сознание. И понимаю, что офигеть — я просто в опасности. И вот этот момент, когда он меня бьёт ниже пояса… То есть это было не прямо по яйцам, но удар был прямо ниже пояса, и в этом я нашёл причину, чтобы рефери дал мне какую-то паузу перевести дух, чтобы он сделал замечание Уорду, чтобы я мог осознать, что вообще происходит. А он раз — и стоп. Я сижу и вообще не понимаю, что произошло.

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Но, как мне кажется, Джон Дэвид Джексон на 99,9%… Я уверен, что он был в теме с командой Уорда. Сначала он официально заявил в момент подготовки, что они его как бы приглашают на свою сторону. Ну, типа, Джексон, давай присоединяйся к нашей команде. А он такой — нет, я с Ковалёвым. Я подумал, что он красавчик вообще, респект ему и уважуха. Я как-то оценил это, стал ему как-то больше доверять, что ли. И получилось так, что они воспользовались этим. Я заказывал еду с улицы, с других ресторанов, чтобы мне привозили, чтобы не есть в отеле. То есть ставки были очень высоки, для них в первую очередь. Они не имели права проигрывать вообще. Они обо всём позаботились. Я это всё как бы предугадывал. Я свою бутылку воды дал Джексону. Говорю: «Джон, вот из этой бутылки будешь воду давать». Он такой: «Ок, ок». А когда после первого раунда я возвращаюсь в угол, он мне даёт бутылку вообще другую. Я говорю: «Где моя бутылка?». А он что-то невнятно говорит, но ок, это же Джон, он же со мной в команде остался. И это всё сыграло, мне кажется. Он мне даёт эту воду, и всё, со второго раунда я не помню.

Это всё, может быть, смешно для кого-то звучит, но факт остаётся фактом. Тогда мне в восьмом раунде прилетает удар. Я, как говорится, пришёл в сознание и офигел, что на самом деле произошло. За такое бой не останавливают нокаутом. Там всё было «сделано»", — сказал Ковалёв в интервью, размещённом на канале PRO-бокс с Вадимом Гринихом в YouTube.

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