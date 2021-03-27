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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин пожелал удачи Поветкину перед защитой титула «временного» чемпиона WBC

В ночь с 27 на 28 марта россиянин проведет реванш.

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Источник: Reuters

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) пожелал удачи Александру Поветкину (36−2−1, 25 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Российский боксер проведет реванш против британца Диллиана Уайта (27−2−0, 18 КО), на кону которого будет стоять его титул «временного» чемпиона WBC в тяжелом весе. Впервые боксеры встречались в августе прошлого года. Тогда Поветкин встал после двух нокдаунов и нокаутировал соперника в пятом раунде, отобрав у него пояс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Реванш состоится в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре на футбольной арене «Виктория Стэдиум», где играет национальная сборная этой страны.

«Саня, болеем за тебя! Надеюсь, получится красивый и достойный бой. Удачи!» — написал Головкин в Instagram.

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