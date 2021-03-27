Головкин пожелал удачи Поветкину перед защитой титула «временного» чемпиона WBC
В ночь с 27 на 28 марта россиянин проведет реванш.
В ночь с 27 на 28 марта россиянин проведет реванш.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) пожелал удачи Александру Поветкину (36−2−1, 25 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский боксер проведет реванш против британца Диллиана Уайта (27−2−0, 18 КО), на кону которого будет стоять его титул «временного» чемпиона WBC в тяжелом весе. Впервые боксеры встречались в августе прошлого года. Тогда Поветкин встал после двух нокдаунов и нокаутировал соперника в пятом раунде, отобрав у него пояс.
Реванш состоится в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре на футбольной арене «Виктория Стэдиум», где играет национальная сборная этой страны.
«Саня, болеем за тебя! Надеюсь, получится красивый и достойный бой. Удачи!» — написал Головкин в Instagram.