Чемпион мира согласился на объединительный бой с Головкиным
По его словам, GGG
По его словам, GGG
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0−0, 22 KO) согласен провести объединительный бой с чемпионом IBF и IBO в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«GGG
Напомним, Чарло в сентябре успешно защитил титул, победив решением судей Сергея Деревянченко (13−3, 10 KO). Годом ранее украинец проиграл казахстанцу.
Головкин в декабре нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.