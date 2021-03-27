Чемпион мира согласился на объединительный бой с Головкиным

«GGG по-прежнему на топ-уровне. Если я не могу получить бой с “Канело”, по крайней мере, я могу получить бой с Головкиным, верно? Вы хотите, чтобы меня проверили. Очевидно, что Деревянченко ничего не доказал, а говорили, что он приведет меня к “Канело”. Я его победил, но мне все равно не отдают должного. Я приму бой с Головкиным. Ну, вы понимаете, если такая возможность представится. Мои менеджеры принимают правильные решения, поэтому я точно буду драться с ним. Я хочу объединить пояса в среднем весе. Мы можем и должны устроить этот бой», — цитирует Чарло Boxingscene.com.