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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира согласился на объединительный бой с Головкиным

По его словам, GGG по-прежнему на топ-уровне.

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Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31−0−0, 22 KO) согласен провести объединительный бой с чемпионом IBF и IBO в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«GGG по-прежнему на топ-уровне. Если я не могу получить бой с “Канело”, по крайней мере, я могу получить бой с Головкиным, верно? Вы хотите, чтобы меня проверили. Очевидно, что Деревянченко ничего не доказал, а говорили, что он приведет меня к “Канело”. Я его победил, но мне все равно не отдают должного. Я приму бой с Головкиным. Ну, вы понимаете, если такая возможность представится. Мои менеджеры принимают правильные решения, поэтому я точно буду драться с ним. Я хочу объединить пояса в среднем весе. Мы можем и должны устроить этот бой», — цитирует Чарло Boxingscene.com.

Напомним, Чарло в сентябре успешно защитил титул, победив решением судей Сергея Деревянченко (13−3, 10 KO). Годом ранее украинец проиграл казахстанцу.

Головкин в декабре нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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