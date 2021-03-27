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27 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер встал после двух нокдаунов и нокаутировал экс-чемпиона из России

Вечер прошел в Екатеринбурге.
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Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11−1, 5 КО) провел свой 12-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Калицкий выступил в рамках вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) от промоушена RCC Boxing Promotions. Его соперником был россиянин Павел Маликов (16−3−1, 6 КО).

Бой во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов, но закончился в пятом, когда Калицкий отправил соперника в нокаут. При этом во втором и третьем раундах казахстанец сам побывал в нокдауне.

Таким образом, Калицкий одержал одиннадцатую победу в карьере.

Маликов же потерпел четвертое поражение на 
профи-ринге.
Добавим, что россиянин раньше был чемпионом Азии в легком весе по версиям WBC и WBA.
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