Казахстанский боксер встал после двух нокдаунов и нокаутировал экс-чемпиона из России

Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11−1, 5 КО) провел свой 12-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Калицкий выступил в рамках вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) от промоушена RCC Boxing Promotions. Его соперником был россиянин Павел Маликов (16−3−1, 6 КО).





Бой во втором полулегком весе был рассчитан на восемь раундов, но закончился в пятом, когда Калицкий отправил соперника в нокаут. При этом во втором и третьем раундах казахстанец сам побывал в нокдауне.





Таким образом, Калицкий одержал одиннадцатую победу в карьере.





Маликов же потерпел четвертое поражение на

профи-ринге.

Добавим, что россиянин раньше был чемпионом Азии в легком весе по версиям WBC и WBA.