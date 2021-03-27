Россиянин Тищенко не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира WBC, проиграв Мчуну

Несмотря на значительное преимущество в росте и размахе рук, Тищенко очень внимательно действовал в обороне и пассивно в атаке, работая вторым номером и отдавая инициативу Мчуну. Южноафриканец этим пользовался, легко разрывая дистанцию и нанося точные удары. Только с восьмого раунда россиянин стал боксировать активнее и выглядел получше, чем в первой половине боя, сохранив больше сил, но этого не хватило для победы, и он потерпел закономерное поражение.

На счету 29-летнего Тищенко теперь 8 побед (6 нокаутом) и одно поражение. Россиянин не сумел завоевать третий титул в карьере: ранее он владел поясами интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO. В рейтинге WBC Тищенко занимает 15-е место.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

Мчуну впервые защитил серебряный пояс WBC, который завоевал в декабре 2019 года благодаря победе над россиянином Денисом Лебедевым. В рейтинге организации 33-летний южноафриканец занимает первое место. В его послужном списке теперь 23 победы (13 нокаутом), 5 поражений.