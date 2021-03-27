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21:41 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Тищенко не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира WBC, проиграв Мчуну

ТАСС, 27 марта. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг и стать претендентом на титул чемпиона мира. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну решением судей.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на значительное преимущество в росте и размахе рук, Тищенко очень внимательно действовал в обороне и пассивно в атаке, работая вторым номером и отдавая инициативу Мчуну. Южноафриканец этим пользовался, легко разрывая дистанцию и нанося точные удары. Только с восьмого раунда россиянин стал боксировать активнее и выглядел получше, чем в первой половине боя, сохранив больше сил, но этого не хватило для победы, и он потерпел закономерное поражение.

На счету 29-летнего Тищенко теперь 8 побед (6 нокаутом) и одно поражение. Россиянин не сумел завоевать третий титул в карьере: ранее он владел поясами интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO. В рейтинге WBC Тищенко занимает 15-е место.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

Мчуну впервые защитил серебряный пояс WBC, который завоевал в декабре 2019 года благодаря победе над россиянином Денисом Лебедевым. В рейтинге организации 33-летний южноафриканец занимает первое место. В его послужном списке теперь 23 победы (13 нокаутом), 5 поражений.

Титулом чемпиона мира WBC в этом весе владеет конголезец Илунга Макабу.

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