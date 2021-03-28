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Триумф российских фигуристок на ЧМ
02:29 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Поветкин проиграл Уайту в бою-реванше и лишился пояса временного чемпиона WBC

ТАСС, 28 марта. Россиянин Александр Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Гибралтаре он проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

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Источник: РИА "Новости"

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

Временный титул позволил бы Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри.

Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.

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Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

32-летний Уайт вернул титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне прошлого года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Британец известен победой на любительском ринге над нынешним чемпионом мира среди профессионалов Джошуа, который взял реванш в профи в 2015 году, победив техническим нокаутом в седьмом раунде. Всего в послужном списке Уайта 28 побед (19 нокаутом), три поражения.

За этот поединок Поветкин получит $6,9 млн, Уайт — $5,5 млн.

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