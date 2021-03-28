Уайт готов провести третий бой против Поветкина

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии, — сказал собеседник агентства. — Это может произойти, когда Поветкин восстановится».

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