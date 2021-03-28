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07:53 (мск), источник: ТАСС

Уайт готов провести третий бой против Поветкина

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт готов провести третий поединок против россиянина Александра Поветкина. Об этом ТАСС сообщили в команде британца.

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Источник: AP 2020

В ночь на воскресенье Поветкин не сумел защитить временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проиграв в Гибралтаре Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии, — сказал собеседник агентства. — Это может произойти, когда Поветкин восстановится».

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, который прошел в августе 2020 года, Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде. В контракте на бой был пункт о реванше, которым воспользовался британский боксер. Повторный поединок переносился несколько раз из-за коронавируса у Поветкина.

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