Уайт попросил Поветкина обменяться с ним боксерскими шортами
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт поблагодарил россиянина Александра Поветкина за бой. Об этом ТАСС сообщили в команде российского боксера.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт поблагодарил россиянина Александра Поветкина за бой. Об этом ТАСС сообщили в команде российского боксера.
В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.
«Диллиан зашел после боя в раздевалку и поблагодарил Александра. Уайт попросил Сашу обменяться боксерскими шортами в качестве сувенира», — сказал собеседник агентства.