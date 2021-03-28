Промоутер Поветкина призвал боксера завершить карьеру после поражения от Уайта

Промоутер также отметил, что, по его мнению, бой против Уйата — это последний поединок Поветкина.

Ранее сообщалось, что россиянин проиграл британскому боксеру. Рефери остановил бой в четвертом раунде. Поветкин пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Победу Уайту присудили техническим нокаутом.

После реванша в Гибралтаре россиянин лишился пояса временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. В первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

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