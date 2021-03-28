Уайт опубликовал пост после победы над Поветкиным
В первом бою британец также проиграл нокаутом.
В первом бою британец также проиграл нокаутом.
Британский боксер Диллиан Уайт (28−2, 19 КО) опубликовал пост на своей странице в Instagram после победы над россиянином Александром Поветкиным (36−3−1, 25 КО) в реванше, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Благодаря моей команде была ощутима поддержка. Поветкин, ты великий воин, респект. Посвящаю эту победу фанатам», — написал британец.
Реванш состоялся в Гибралтаре и завершился в четвертом раунде, когда россиянин после мощных ударов рухнул на настил ринга и не смог продолжить поединок, потеряв титул «временного» чемпиона WBC в тяжелом весе.
В первом бою, состоявшемся в августе прошлого года в Великобритании, успех праздновал Поветкин.