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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Уайт опубликовал пост после победы над Поветкиным

В первом бою британец также проиграл нокаутом.

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Источник: Reuters

Британский боксер Диллиан Уайт (28−2, 19 КО) опубликовал пост на своей странице в Instagram после победы над россиянином Александром Поветкиным (36−3−1, 25 КО) в реванше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Благодаря моей команде была ощутима поддержка. Поветкин, ты великий воин, респект. Посвящаю эту победу фанатам», — написал британец.

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Реванш состоялся в Гибралтаре и завершился в четвертом раунде, когда россиянин после мощных ударов рухнул на настил ринга и не смог продолжить поединок, потеряв титул «временного» чемпиона WBC в тяжелом весе.

В первом бою, состоявшемся в августе прошлого года в Великобритании, успех праздновал Поветкин.

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