«Для меня это большой опыт». Батыр Джукембаев — о жизни в США, новом тренере и следующем бое

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о жизни в США, новом менеджере и как работается под руководством бывшего тренера Энди Руиса.

— Батыр, приветствуем тебя! Как дела? Болельщиков прибавилось в США?

— Здравствуйте! Я сейчас чувствую поддержку своих болельщиков как никогда сильнее. Мне много пишут в соцсетях казахстанцы и желают успеха. Безмерно благодарен всем за теплые слова. Даже многие американские любители бокса пожелали удачи в дальнейшей моей карьере. О том, что я перебрался в США и моем предстоящем старте в этой стране уже обсуждают, и я тоже очень жду момента, когда выйду на ринг и покажу свой бокс.

— Ты до этого не раз бывал в США, а теперь проживаешь в Лос-Анджелесе на постоянной основе. Успел ли привыкнуть к этому городу? Скучаешь может по Канаде?

— Да, все хорошо, атмосфера этого города сразу мне понравилась. Побывал на голливудской «Аллее славы» и сделал фото на память на фоне звезды Мухаммеда Али, так сказать, отдал дань уважения великому боксеру. В целом, тут можно спокойно тренироваться и проводить хорошие спарринги, стать еще лучше. В этом городе боксерская жизнь кипит, и для меня это большой опыт. Канада был мне как второй дом, ведь там я провел большую часть своих боев и вырос как профессиональный боксер. Теперь, сделав шаг на новый уровень с новой командой, будем пробиваться к чемпионскому титулу в США.

Читайте также Батыр Джукембаев договорился о бое за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира

— Тебе удалось сделать стратегические важные изменения в своей карьере. Команда твоя обновилась, а как работа с новым тренером из США?

— Из множества предложений мне по душе пришелся Мэнни Роблес и его послужной список в качестве тренера профи-боксеров. Под его началом тренировались такие чемпионы мира, как Энди Руис и Оскар Вальдес. Мы сразу нашли общий язык, после того как провели первую пробную тренировку, он сразу сказал, что очень заинтересован. Уже перед нашей встречей Мэнни успел посмотреть мои бои, и сделав свой анализ, сразу же поделился планом и стратегией дальнейшей работы. Сейчас активно тренируемся, он специалист своего дела и я рад нашему сотрудничеству.

— Ты также заключил контракт с именитым менеджером из MTK Global.

— Я очень рад этому сотрудничеству. Моя карьера сейчас на таком этапе, когда нужно делать большие шаги. В своем дивизионе я нахожусь в топ-15 в мировых рейтингах IBF, WBC, WBA и The Ring. Что касается моего нового менеджера Рика Мириджана, он тоже является специалистом высокого международного уровня. Он уже ведет дела именитых боксеров, в том числе Верджила Ортиса и чемпиона мира Хосе Карлоса Рамиреса. Для моей карьеры работа с таким менеджером — даст новый толчок и выход на новый уровень. У нас с менеджером цель одна — покорить рынок бокса США и мира и, конечно же, завоевать титул чемпиона мира.

— А какую роль играет теперь компания MTK Global в твоей карьере?

— Так как мой менеджер Рик Мириджан является представителем MTK Global, данная компания автоматически становится моим «советником» и будет защищать мои интересы. Такая практика уже существует в мировом боксе и они будут мне помогать в дальнейшем продвижении моей карьеры. А с канадской промоутерской компанией Eye Of The Tiger Management в лице Камиля Эстефана также продолжаем сотрудничество.

— Есть информация о том, что IBF намерена определить претендента на чемпионский титул в первом полусреднем веса. В списке четырех боксеров этого своеобразного турнира есть и ты. Это тот самый шанс для тебя?

— Однозначно это будет хорошим шансом для меня побороться за звание обязательного претендента на чемпионский пояс. СМИ в числе претендентов назвали меня, пуэрториканца Сабриэля Матиаса (16−1, 16 КО), британца Льюиса Ритсона (21−1, 12 КО) и аргентинца Йеремиаса Понсе (27−0, 17 КО). Все мы входим в топ-15 в мировом рейтинге IBF, а я нахожусь на восьмом месте. Кем бы не был мой будущий соперник из этого списка, я упорно тренируюсь и буду готов показать свой лучший бой против любого из них. Мой менеджер сказал, что процесс переговоров идут активно, но точное имя соперника и дату боя мы можем назвать только после подписания контракта. А я рвусь на ринг и надеюсь скоро обрадую своих болельщиков хорошими новостями.

Отметим, что Джукембаев не дрался с января 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22−8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.