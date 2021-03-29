Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
30.03
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.03
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
30.03
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Сиднея Ермахан Ибраимов стал членом комиссии AIBA

Также должность получил еще один казахстанец.

Наверх

Международная ассоциация бокса (AIBA) по итогам голосования правления директоров назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса, вошел в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, а олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов, стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов.

Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва в период 2018—2019 годов. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников. В 2019-м в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СМИ: Очередной немецкий тренер претендует на работу в «Спартаке»
Отказавшийся преклонить колено Карасев назначен на матч Германии
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
СМИ: полузащитник ЦСКА может перейти в «Аталанту» Миранчука
Черчесов: Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет
Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты
УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь