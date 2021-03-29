Олимпийский чемпион Сиднея Ермахан Ибраимов стал членом комиссии AIBA

Международная ассоциация бокса (AIBA) по итогам голосования правления директоров назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса, вошел в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, а олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов, стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов.

Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва в период 2018—2019 годов. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников. В 2019-м в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново.