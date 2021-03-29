«В Мексике Головкина любят больше, чем “Канело”». Тренер экс-чемпиона мира назвал самого неудобного боксера для Альвареса

Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер экс-претендента Хосе Бенавидеса и экс-чемпиона мира Давида Бенавидеса, уверен, что мексиканская суперзвезда бокса Сауль «Канело» Альварес (55−1−2, 37 КО) не обладает ничем примечательным, а поэтому непременно проиграет американцу Джермаллу Чарло (31−0, 22 КО). Также он объяснил, почему в Мексике казахстанца Геннадия Головкина любят больше, чем «Канело». Его слова приводит vRINGe.com со ссылкой на его интервью AKHi TV.

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«Поставлю на Джермалла. Думаю, он очень скользкий боец и непредсказуемый. Он не обычный боец, а всесторонне развитый. Из-за этого он неудобен. А еще у него неплохой джеб. Это, пожалуй, не лучший джеб в мире. Но он неплохой. А у “Канело” проблемы с бойцами, обладающими хорошим джебом. А еще “Канело” — обычный боец. То есть базовый. Он просто подходит и вкладывается в хуки. Если оппонент стоит на месте, тогда он вкладывает в удары всю свою мощь. В этом случае он может потрясти. Но не думаю, что он подойдет к Чарло, что тот будет стоять на месте. Думаю, “Канело” будет все время промахиваться».

Тренер утверждает, что боя Давида с «Канело» опасается меньше, чем противостояния того с Чарло: «Скажу вам по секрету. Я бы чувствовал себя намного увереннее в бою против “Канело”, чем против Чарло. Болельщики любят, когда в ринге боец выкладывается на все 100 процентов. Им не важно, откуда ты родом. Все любят филиппинца Мэнни Пакьяо. В Мексике обожают Пакьяо. В Мексике обожают Геннадия Головкина. Уверен, его там любят больше, чем “Канело”. Хоть он и не мексиканец. Просто он никого не избегает. А “Канело” всегда найдет причину не драться с тем, кто ему стилистически не очень удобен…».