«В Мексике Головкина любят больше, чем “Канело”». Тренер экс-чемпиона мира назвал самого неудобного боксера для Альвареса
Последнему его высказывания явно не понравятся.
Последнему его высказывания явно не понравятся.
Хосе
«Поставлю на Джермалла. Думаю, он очень скользкий боец и непредсказуемый. Он не обычный боец, а всесторонне развитый.
Тренер утверждает, что боя Давида с «Канело» опасается меньше, чем противостояния того с Чарло: «Скажу вам по секрету. Я бы чувствовал себя намного увереннее в бою против “Канело”, чем против Чарло. Болельщики любят, когда в ринге боец выкладывается на все 100 процентов. Им не важно, откуда ты родом. Все любят филиппинца Мэнни Пакьяо. В Мексике обожают Пакьяо. В Мексике обожают Геннадия Головкина. Уверен, его там любят больше, чем “Канело”. Хоть он и не мексиканец. Просто он никого не избегает. А “Канело” всегда найдет причину не драться с тем, кто ему стилистически не очень удобен…».
Напомним, что Головкин и Альварес бились в 2017 и 2018 годах в