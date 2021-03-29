В Германии объяснили интерес промоутера Тайсона Фьюри к казахстанскому супертяжу с поясом от WBA

«Это прекрасное событие. Жан Кособуцкий добился невероятного прогресса в последние пару лет. Он уже готов к переходу на новый уровень. Его прекрасная статистика с чудовищным процентом досрочных побед привлекает к себе внимание. Тяжеловес-нокаутер — это то, что понравится всем. Я думаю, что теперь мы сможем увидеть качественный рост оппозиции Кособуцкого. В ближайшее время он сможет улучшить свои позиции в рейтинге и постепенно подойти к топовым боям. Я думаю, что казахстанец сможет занять свое место в этом дивизионе и получить свою долю славы. Все зависит от него», — отметил Хансман.