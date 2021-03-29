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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

В Германии объяснили интерес промоутера Тайсона Фьюри к казахстанскому супертяжу с поясом от WBA

Эксперт считает, что это выведет Кособуцкого на новый уровень.

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В карьере казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (15−0, 14 КО) происходят заслуженные перемены. В интервью корреспонденту Vesti.kz обозреватель спортивного портала leifpm.co Лейф Хансман отметил, что соглашение с компанией британского промоутера Фрэнка Уоррена даст прекрасный толчок боксеру. Он считает, что казахстанец способен в ближайшее время получить большие бои.

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«Это прекрасное событие. Жан Кособуцкий добился невероятного прогресса в последние пару лет. Он уже готов к переходу на новый уровень. Его прекрасная статистика с чудовищным процентом досрочных побед привлекает к себе внимание. Тяжеловес-нокаутер — это то, что понравится всем. Я думаю, что теперь мы сможем увидеть качественный рост оппозиции Кособуцкого. В ближайшее время он сможет улучшить свои позиции в рейтинге и постепенно подойти к топовым боям. Я думаю, что казахстанец сможет занять свое место в этом дивизионе и получить свою долю славы. Все зависит от него», — отметил Хансман.

Добавим, что Кособуцкий подписал контракт с компанией Queensberry, которая будет продвигать карьеру казахстанского боксера совместно с Universum Box-Promotions. Руководителем этой организации является Фрэнк Уоррен, ведущий дела популярных боксеров Тайсона Фьюри и Билли Джо Сондерса.

Напомним, что в своем последнем бою Кособуцкий завоевал пояс WBA International, нокаутировав нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО) в четвертом раунде. Этот титул — второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года Жан также выиграл поединок досрочно и стал обладателем пояса IBO Inter-Continental.

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