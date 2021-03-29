Атака-по британски, или Жанкоша Турарова ждет защита титула против неутомимого соперника

Непобежденный Жанкош Тураров в своем возвращении на ринг готовится защищать свой титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Противостоять ему будет неугомонный британец Тайрон Маккенна. Все подробности — в специальном обзоре корреспондента Vesti.kz.

Давно мы не видели Турарова в деле. Если быть точнее, то свой последний бой он провел еще в 2019 году. Причем не в конце, а в июле. Поединок состоялся в Нур-Султане. Был бит Мауро Годой. Эта победа и принесла казахстанцу титул, который он поставит на кон против Тайрона.

За такой длительный простой организация его могла лишить титула. Однако в его случае роль сыграло исключение. В марте 2020 Жанкош пытался провести защиту, но все планы были нарушены из-за пандемии. Так что вполне логично, что WBO позволила отложить процесс на более благоприятный момент.

Как бы то ни было, он начнет бой против Маккенны в неприятных условиях. Необходимо время, чтобы почувствовать ринг, заставить работать свои ноги в привычном ритме, ощутить действия соперника. Простой всегда сказывается. Без боевой практики сложно биться на прежних скоростях.

В этом плане дела у Тайрона несколько лучше. За прошлый год он дважды выходил на ринг. Оба раза боксер прошел всю заявленную дистанцию. Не везде все получилось, конечно. Маккенна проиграл в последнем поединке (но очень и очень тесно, спорный бой). Однако в плане функционалки у него явно фора.

Маккенна вряд ли будет долго сидеть за плотной защитой. Наверняка он попробует атаковать по-британски: резко, взрывной серией, сосредоточенно и с грамотным отходом. Кстати, на первый взгляд может показаться, что Тураров должен легко разбивать его за счет антропометрии.

У Тайрона же на этот счет будет иное мнение. Джеб, серия, резкое сближение помогут ему нивелировать визуальное преимущество Жанкоша. К тому же у него больше боев на достаточно высоком уровне против крепких оппонентов.

Неутомимый британец уже пытался завоевать этот титул. Но в 2018 году его кампания не удалась. Он проиграл соотечественнику Джеку Катераллу. Удивительно, но при двух нокдаунах Тайрон сумел выровнять бой, добиться того, что счет двух судей был слишком даже близким (93−94). Есть пояснение: соперник был лишен балла за удар после того, как Маккенна упал.

И тем не менее он падал. Жанкош обладает сильным ударом. И логично, что он будет пытаться искать корпус, голову соперника. Проблема в том, что на отходах Тайрон хорош. Плюс он выше казахстанского боксера. В общем, нас с вами ждет отличное противостояние. Надеемся, что Тураров успел более-менее вернуть свои кондиции. Остальное покажет ринг. Вряд ли будет глухой бой. Добавим, что бой пройдет 3 апреля в ОАЭ.