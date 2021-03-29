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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пейсар намерен провести реванш против Кудряшова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чешский боксер Вацлав Пейсар сказал, что намерен преподнести сюрприз в бою с россиянином Алексеем Папиным, а потом провести реванш с другим боксером из России Дмитрием Кудряшовым.

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Пейсар 2 апреля в Москве проведет бой с Папиным, обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (ДР Конго). В декабре 2019 года чех раздельным решением судей проиграл Кудряшову. Позднее двое судей, отдавшие победу россиянину, были отстранены. А глава промоутерской компании, представляющей интересы Кудряшова, Андрей Рябинский неоднократно публично заявлял, что российский боксер уступил в том поединке. У 36-летнего Пейсара 15 побед (13 — досрочно) и 10 поражений.

«Алексей является очень хорошим боксером, входит в десятку лучших “крузеров”. Возможно, в один день он станет чемпионом, но не в ближайшее время, поскольку ему предстоит бой со мной. Я хорошо готовлюсь к этому поединку. Я уважаю Алексея и буду уважать после боя, но в ринге не будет никакого уважения, а только задача добиться победы. Я иду на войну. Я понимаю, что Алексей является явным фаворитом, но я люблю роль “андердога”. Я люблю удивлять. Если вы помните мой последний бой в России, когда Дмитрий Кудряшов тоже был явным фаворитом, но все знают, что я победил и побил его. Хотел бы провести второй бой. Но сейчас бой с Папиным — большой шанс для меня», — сказал Пейсар РИА Новости.

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