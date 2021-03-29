Пейсар намерен провести реванш против Кудряшова

«Алексей является очень хорошим боксером, входит в десятку лучших “крузеров”. Возможно, в один день он станет чемпионом, но не в ближайшее время, поскольку ему предстоит бой со мной. Я хорошо готовлюсь к этому поединку. Я уважаю Алексея и буду уважать после боя, но в ринге не будет никакого уважения, а только задача добиться победы. Я иду на войну. Я понимаю, что Алексей является явным фаворитом, но я люблю роль “андердога”. Я люблю удивлять. Если вы помните мой последний бой в России, когда Дмитрий Кудряшов тоже был явным фаворитом, но все знают, что я победил и побил его. Хотел бы провести второй бой. Но сейчас бой с Папиным — большой шанс для меня», — сказал Пейсар РИА Новости.