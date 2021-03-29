Менеджер Усика прокомментировал желание боксера провести бой в UFC

«По поводу Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что они поступят честно и поставят нам бой с Джошуа. Мы надеемся на это. Если Джошуа будет драться с Фьюри, тогда Джо Джойс, — сказал Климас РИА Новости. — Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает».