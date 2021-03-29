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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Усика прокомментировал желание боксера провести бой в UFC

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Менеджер бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас не исключает, что украинский боксер может попробовать свои силы в UFC.

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Источник: AP 2020

Ранее Усик рассказал, что получил предложение от главы UFC Дэйны Уайта попробовать себя в смешанных единоборствах, на что боксер ответил готовностью рассмотреть предложение.

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Усик является обязательным претендентом по линии WBO, при этом сторона британца Энтони Джошуа, который является обладателем титула, ведет переговоры об организации боя с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«По поводу Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что они поступят честно и поставят нам бой с Джошуа. Мы надеемся на это. Если Джошуа будет драться с Фьюри, тогда Джо Джойс, — сказал Климас РИА Новости. — Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает».

Олимпийский чемпион-2012 Усик на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 боях. В тяжелом весе украинец провел два успешных поединка.

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