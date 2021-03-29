Менеджер Усика прокомментировал желание боксера провести бой в UFC
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Василий
Ранее Усик рассказал, что получил предложение от главы UFC Дэйны Уайта попробовать себя в смешанных единоборствах, на что боксер ответил готовностью рассмотреть предложение.
Усик является обязательным претендентом по линии WBO, при этом сторона британца Энтони Джошуа, который является обладателем титула, ведет переговоры об организации боя с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.
«По поводу Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что они поступят честно и поставят нам бой с Джошуа. Мы надеемся на это. Если Джошуа будет драться с Фьюри, тогда Джо Джойс, — сказал Климас РИА Новости. — Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает».
Олимпийский чемпион-2012 Усик на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 боях. В тяжелом весе украинец провел два успешных поединка.