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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сын Кости Цзю рассказал о бое-мечте с Геннадием Головкиным

В активе проспекта 17 побед.

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Источник: Reuters

Австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (17−0, 13 КО) мечтает провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Мой бой мечты — это против Геннадия Головкина, — цитирует Цзю news.com.au. — Он был моим кумиром последние пять, шесть лет. Сначала я боготворил его, а затем на определенном этапе я сказал: “Знаете что, я бы с удовольствием провел бой против него”. Ему уже далеко за 30, но кто знает. С этой ситуацией с коронавирусом. Мы тут в Австралии делаем хорошие шоу, так что, кто знает».

31 марта Цзю проведет поединок против бывшего претендента на титулы в первом среднем и среднем весе Деннисом Хоганом (28−3−1, 7 КО).

«Это еще один шаг к бою за титул чемпиона мира, — сказал Цзю. — Деннис Хоган боксировал с Чарло и Мунгия, топовыми боксерами дивизиона, и доставил им проблемы. Будет интересно посмотреть, как я выступлю против него в сравнении с ними».

Однако сразу за победой над Хоганом (если такая будет) Цзю намерен запросить бой с другим чемпионом по линии WBO — Брайаном Кастаньо (17−0−1, 12 КО).

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