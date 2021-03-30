Сын Кости Цзю рассказал о бое-мечте с Геннадием Головкиным
В активе проспекта 17 побед.
В активе проспекта 17 побед.
Австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (17−0, 13 КО) мечтает провести бой с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Мой бой мечты — это против Геннадия Головкина, — цитирует Цзю news.com.au. — Он был моим кумиром последние пять, шесть лет. Сначала я боготворил его, а затем на определенном этапе я сказал: “Знаете что, я бы с удовольствием провел бой против него”. Ему уже далеко за 30, но кто знает. С этой ситуацией с коронавирусом. Мы тут в Австралии делаем хорошие шоу, так что, кто знает».
31 марта Цзю проведет поединок против бывшего претендента на титулы в первом среднем и среднем весе Деннисом Хоганом (28−3−1, 7 КО).
«Это еще один шаг к бою за титул чемпиона мира, — сказал Цзю. — Деннис Хоган боксировал с Чарло и Мунгия, топовыми боксерами дивизиона, и доставил им проблемы. Будет интересно посмотреть, как я выступлю против него в сравнении с ними».
Однако сразу за победой над Хоганом (если такая будет) Цзю намерен запросить бой с другим чемпионом по линии WBO — Брайаном Кастаньо (17−0−1, 12 КО).