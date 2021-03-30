Сын Кости Цзю рассказал о бое-мечте с Геннадием Головкиным

«Мой бой мечты — это против Геннадия Головкина, — цитирует Цзю news.com.au. — Он был моим кумиром последние пять, шесть лет. Сначала я боготворил его, а затем на определенном этапе я сказал: “Знаете что, я бы с удовольствием провел бой против него”. Ему уже далеко за 30, но кто знает. С этой ситуацией с коронавирусом. Мы тут в Австралии делаем хорошие шоу, так что, кто знает».



31 марта Цзю проведет поединок против бывшего претендента на титулы в первом среднем и среднем весе Деннисом Хоганом (28−3−1, 7 КО).