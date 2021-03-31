Бои против дерзкого британца и взрывного венесуэльца. Превью к титульным поединкам Турарова и Кулахмета

Подробнее — в специальном превью корреспондента Vesti.kz.

О задачах

Как мы упомянули, каждому предстоит решить индивидуальную проблему. Турарову необходимо вернуться в ритм после очень долгого отсутствия на ринге. Он растерял позиции, утратил былой импульс развития карьеры. И сейчас у него будет отличный шанс на своеобразное возрождение.

Ему важно качественно, без негативных последствий и суеты возобновить свою деятельность, которая в данный момент покрылась пылью бури пандемии. Пора сбросить, как говорится, ржавчину, разжечь заново этот огонь и напомнить о себе миру бокса.

Что касается Кулахмета, то ему нужно наращивать то, чего уже добился. Это и рейтинговые очки, и карьерные виражи, и перспективы. К слову, он уже завоевал титул от WBC в первом среднем весе. Сделал он это во втором поединке.

Так что сохранение этой скорости, этого горизонта впереди — вот к чему он сейчас стремится. У него будет прекрасный шанс закрепиться в звании топ-проспекта.

Ну и обоим важно сохранить при себе пояса: Кулахмету от WBC, а Турарову от WBO.

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Против кого бьются

Жанкош Тураров — Тайрон Маккенна (Великобритания). На кону титул WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе (защита Жанкоша).

Турсынбай Кулахмет — Хебер Рондон (Веесуэла). Казахстанец будет защищать пояс WBC International в первом среднем весе.

Место и дата проведения

Дубай, ОАЭ. Вечер бокса состоится 3 апреля.

Главное событие

Джеймел Херринг (США) — Карл Фрэмптон (Великобритания). Американец будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. Всего кард насчитывает семь боев.

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Справка по соперникам

Рондон: на сегодняшний день ему 34 года. Способный, яркий боксер. Левша. Это делает его неудобным в ринге. Но Кулахмет тоже левша. Так что вряд ли будет преимуществом этот факт. Венесуэлец взрывной, с хорошей работой ног, имеет акцентированный удар. Проходной соперник.

Маккенна: Дерзкий, напористый, неутомимый. Тоже левша. Поэтому Тураров спарринговал против боксеров подобной стойки. Высокий, работает сериями, хорошо двигается на отходах. Оппонент серьезный, с хорошей оппозицией. Будет зрелищно.

Несколько слов от…

«Я готовился к этому бою очень усердно. Проводил хорошие спарринги с боксерами левой стойки, так как мой соперник левша. С тренером сделали анализ соперника, разработали стратегию к бою. Все остальное покажем на ринге, я нацелен на победу», — озвучил Тураров.

«Ждите боя, мы устроим хорошее шоу», — резюмировал Кулахмет.