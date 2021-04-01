Менеджер Поветкина посоветовал ему закончить карьеру

«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. Думаю, что возраст уже подходит. Хотя в СМИ говорят и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить. По карьере нужно спрашивать у Саши. Но на его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своём месте, а он на своём.

Буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру. Но решение за ним, ведь он управляет своей судьбой. У него семья, дети. Нужно подумать о будущем. Насколько я знаю, у него есть несколько предложений, чтобы стать функционером в спорте. Ему это близко. Думаю, что и здесь у него будут не меньшие успехи и достижения, — цитирует менеджера «Р-Спорт».