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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Менеджер Поветкина посоветовал ему закончить карьеру

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксёра Александра Поветкина, посоветовал подопечному завершить карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, в минувшие выходные 41-летнего Поветкина нокаутировал 32-летний британец Диллиан Уайт.

«Кроме Саши, никто не может принять решение о завершении карьеры. Думаю, что возраст уже подходит. Хотя в СМИ говорят и сам Уайт заявлял о возможности третьего боя, но сейчас очень рано об этом говорить. По карьере нужно спрашивать у Саши. Но на его месте я бы завершил карьеру, но я нахожусь на своём месте, а он на своём.

Буду против того, чтобы Саша продолжал карьеру. Но решение за ним, ведь он управляет своей судьбой. У него семья, дети. Нужно подумать о будущем. Насколько я знаю, у него есть несколько предложений, чтобы стать функционером в спорте. Ему это близко. Думаю, что и здесь у него будут не меньшие успехи и достижения, — цитирует менеджера «Р-Спорт».

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