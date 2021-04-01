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10«Спартак» победил в огненном московском дерби
19:52 (мск), источник: ТАСС

В федерации бокса заявили о готовности организовать бой сына Цзю в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России готова организовать в стране бой Тима Цзю. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

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Источник: Reuters

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России, поскольку наши соотечественники следят за его успехами, — сказал Щекутьев. — А Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия в нашей стране всегда проходят на самом высоком уровне».

В среду Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг, победив ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде.

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На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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