В федерации бокса заявили о готовности организовать бой сына Цзю в России

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России, поскольку наши соотечественники следят за его успехами, — сказал Щекутьев. — А Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия в нашей стране всегда проходят на самом высоком уровне».

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).