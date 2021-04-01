Яллыев завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental в тяжелом весе

Бой, состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился после седьмого раунда, россиянин одержал победу техническим нокаутом. Для 24-летнего Яллыева это 12-я победа в 12 поединках на профессиональном ринге, 37-летний Рамирес потерпел четвертое поражение при 27 победах и одной ничьей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-vnd="fa3320d1b3ed1fc3c68b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fa3320d1b3ed1fc3c68b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом бою белорус Евгений Долголевец единогласным решением судей победил россиянина Федора Папазова и завоевал вакантный титул чемпиона WBA Intercontinental в первом полусреднем весе. Для 29-летнего Долголевца это пятая победа в карьере, 35-летний Папазов потерпел четвертое поражение при 22 победах.