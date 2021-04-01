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1 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Яллыев завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental в тяжелом весе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский боксер Арлсан Яллыев победил аргентинца Эмилио Рамиреса и завоевал вакантный титул чемпиона WBA Intercontinental в тяжелом весе.

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Бой, состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился после седьмого раунда, россиянин одержал победу техническим нокаутом. Для 24-летнего Яллыева это 12-я победа в 12 поединках на профессиональном ринге, 37-летний Рамирес потерпел четвертое поражение при 27 победах и одной ничьей.

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В другом бою белорус Евгений Долголевец единогласным решением судей победил россиянина Федора Папазова и завоевал вакантный титул чемпиона WBA Intercontinental в первом полусреднем весе. Для 29-летнего Долголевца это пятая победа в карьере, 35-летний Папазов потерпел четвертое поражение при 22 победах.

Россиянин Руслан Файфер одержал победу нокаутом в первом раунде над своим соотечественником Игорем Вильчицким в бою в первом тяжелом весе.

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