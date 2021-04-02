Белорусский боксер Евгений Долголевец завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental

Бой с россиянином Федором Папазовым состоялся на вечере профессионального бокса в Краснодаре. Противоборство проходило с преимуществом белорусского спортсмена, который в первой половине боя заставил соперника работать вторым номером. Россиянин много пропускал, стараясь отвечать на выпады соперника. Однако Евгений Долголевец держал нити поединка в своих руках.

Во второй половине боя Федор Папазов попытался перехватить инициативу, но Евгений Долголевец хладнокровно работал джебом и боковыми ударами в голову. Россиянину удалось сократить отставание от белоруса. Однако единогласным решением судей со счетом 96:94, 98:92, 96:94 победу праздновал Евгений Долголевец, для которого это пятая виктория на профессиональном ринге.