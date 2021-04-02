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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Евгений Долголевец завоевал титул чемпиона WBA Intercontinental

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Евгений Долголевец одержал победу в поединке за звание интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Бой с россиянином Федором Папазовым состоялся на вечере профессионального бокса в Краснодаре. Противоборство проходило с преимуществом белорусского спортсмена, который в первой половине боя заставил соперника работать вторым номером. Россиянин много пропускал, стараясь отвечать на выпады соперника. Однако Евгений Долголевец держал нити поединка в своих руках.

Во второй половине боя Федор Папазов попытался перехватить инициативу, но Евгений Долголевец хладнокровно работал джебом и боковыми ударами в голову. Россиянину удалось сократить отставание от белоруса. Однако единогласным решением судей со счетом 96:94, 98:92, 96:94 победу праздновал Евгений Долголевец, для которого это пятая виктория на профессиональном ринге.

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