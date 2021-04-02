Левит и Нурдаулетов тащат. Позиции казахстанских боксеров в мировом рейтинге олимпийской квалификации

Боксеры мужской сборной Казахстана обеспечили себе полный набор олимпийских лицензий. Сделали они это на азиатском отборе в Аммане. Так что дополнительный отсев в виде специального олимпийского рейтинга уже не про нашу команду. Тем не менее было интересно взглянуть на расположение казахстанцев в топ-листе. Все позиции — в материале Vesti.kz.

Данный рейтинг мог и не потребоваться. Те, кто не прошел континентальные отборы, мог это сделать на мировом турнире. Однако его было решено отменить. Из-за пандемии сроки всех оставшихся квалификационных стартов были сдвинуты.

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Так что специальная группа Международного олимпийского комитета приняла решение отказаться от проведения этого турнира, использовав для распределения лицензий среди оставшихся боксеров именно этот топ-лист, который был составлен в квалификационный период на основе результатов мужских чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, женских ЧМ 2018 и 2019, а также континентальные игры. Азиаду-2018 заменил чемпионат Азии.

Обновление данного рейтинга произойдет после того, как квалификационные турниры состоятся в Европе и в американском регионе. Пока же позиции наших боксеров следующие.

До 52 килограммов:

1. Амит (Индия).

2. Мохамед Флисси (Алжир).

3. Ху Цзяньгуань (Китай)…

…7. Сакен Бибосынов (Казахстан).

…43. Темиртас Жусупов (Казахстан).

…59. Жомарт Ержан (Казахстан).

…79. Анвар Музаппаров (Казахстан).

До 57 килограммов:

1. Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан).

2. Эверисто Муленга (Замбия).

3. Ласаро Альварес (Куба)…

...10. Кайрат Ералиев (Казахстан).

…15. Серик Темиржанов (Казахстан).

До 63 килограммов:

1. Энди Круз (Куба).

2. Эльнур Абдураимов (Узбекистан).

3. Йонас Жуниас Йонас (Намибия)…

...4. Закир Сафиуллин (Казахстан).

…43. Санатали Тольтаев (Казахстан).

…109. Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).

До 69 килограммов:

1. Зеяд Эаснаш (Иордания).

2. Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан).

3. Альберт Айисси (Камерун)…

…5. Абылайхан Жусупов (Казахстан).

До 75 килограммов:

1. Эумир Марсьяль (Филиппины).

2. Йонес Немучи (Алжир).

3. Абильхан Аманкул (Казахстан)…

…6. Турсынбай Кулахмет (Казахстан).

До 81 килограмма:

1. Бекзад Нурдаулетов (Казахстан).

2. Абдельрахман Абдельгаввад (Египет).

3. Мохамед Хомри (Алжир)…

…17. Бек Нурмаганбет (Казахстан).

…62. Ерик Альжанов (Казахстан).

До 91 килограмма:

1. Василий Левит (Казахстан).

2. Давид Ниика (Новая Зеландия).

3. Юнес Баала (Марокко).