Левит и Нурдаулетов тащат. Позиции казахстанских боксеров в мировом рейтинге олимпийской квалификации
В активе сборной полный комплект лицензий.
В активе сборной полный комплект лицензий.
Боксеры мужской сборной Казахстана обеспечили себе полный набор олимпийских лицензий. Сделали они это на азиатском отборе в Аммане. Так что дополнительный отсев в виде специального олимпийского рейтинга уже не про нашу команду. Тем не менее было интересно взглянуть на расположение казахстанцев в
Данный рейтинг мог и не потребоваться. Те, кто не прошел континентальные отборы, мог это сделать на мировом турнире. Однако его было решено отменить.
Так что специальная группа Международного олимпийского комитета приняла решение отказаться от проведения этого турнира, использовав для распределения лицензий среди оставшихся боксеров именно этот
Обновление данного рейтинга произойдет после того, как квалификационные турниры состоятся в Европе и в американском регионе. Пока же позиции наших боксеров следующие.
До 52 килограммов:
1. Амит (Индия).
2. Мохамед Флисси (Алжир).
3. Ху Цзяньгуань (Китай)…
…7. Сакен Бибосынов (Казахстан).
…43. Темиртас Жусупов (Казахстан).
…59. Жомарт Ержан (Казахстан).
…79. Анвар Музаппаров (Казахстан).
До 57 килограммов:
1. Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан).
2. Эверисто Муленга (Замбия).
3. Ласаро Альварес (Куба)…
...10. Кайрат Ералиев (Казахстан).
…15. Серик Темиржанов (Казахстан).
До 63 килограммов:
1. Энди Круз (Куба).
2. Эльнур Абдураимов (Узбекистан).
3. Йонас Жуниас Йонас (Намибия)…
...4. Закир Сафиуллин (Казахстан).
…43. Санатали Тольтаев (Казахстан).
…109. Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).
До 69 килограммов:
1. Зеяд Эаснаш (Иордания).
2.
3. Альберт Айисси (Камерун)…
…5. Абылайхан Жусупов (Казахстан).
До 75 килограммов:
1. Эумир Марсьяль (Филиппины).
2. Йонес Немучи (Алжир).
3. Абильхан Аманкул (Казахстан)…
…6. Турсынбай Кулахмет (Казахстан).
До 81 килограмма:
1. Бекзад Нурдаулетов (Казахстан).
2. Абдельрахман Абдельгаввад (Египет).
3. Мохамед Хомри (Алжир)…
…17. Бек Нурмаганбет (Казахстан).
…62. Ерик Альжанов (Казахстан).
До 91 килограмма:
1. Василий Левит (Казахстан).
2. Давид Ниика (Новая Зеландия).
3. Юнес Баала (Марокко).
Свыше 91 килограмма:
1. Баходир Джалолов (Узбекистан).
2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан).
3. Юстис Хуни (Австралия).