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2 апреля, источник: Vesti.kz

Левит и Нурдаулетов тащат. Позиции казахстанских боксеров в мировом рейтинге олимпийской квалификации

В активе сборной полный комплект лицензий.

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Боксеры мужской сборной Казахстана обеспечили себе полный набор олимпийских лицензий. Сделали они это на азиатском отборе в Аммане. Так что дополнительный отсев в виде специального олимпийского рейтинга уже не про нашу команду. Тем не менее было интересно взглянуть на расположение казахстанцев в топ-листе. Все позиции — в материале Vesti.kz.

Данный рейтинг мог и не потребоваться. Те, кто не прошел континентальные отборы, мог это сделать на мировом турнире. Однако его было решено отменить. Из-за пандемии сроки всех оставшихся квалификационных стартов были сдвинуты.

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Так что специальная группа Международного олимпийского комитета приняла решение отказаться от проведения этого турнира, использовав для распределения лицензий среди оставшихся боксеров именно этот топ-лист, который был составлен в квалификационный период на основе результатов мужских чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, женских ЧМ 2018 и 2019, а также континентальные игры. Азиаду-2018 заменил чемпионат Азии.

Обновление данного рейтинга произойдет после того, как квалификационные турниры состоятся в Европе и в американском регионе. Пока же позиции наших боксеров следующие.

До 52 килограммов:
1. Амит (Индия).
2. Мохамед Флисси (Алжир).
3. Ху Цзяньгуань (Китай)…
…7. Сакен Бибосынов (Казахстан).
…43. Темиртас Жусупов (Казахстан).
…59. Жомарт Ержан (Казахстан).
…79. Анвар Музаппаров (Казахстан).

До 57 килограммов:
1. Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан).
2. Эверисто Муленга (Замбия).
3. Ласаро Альварес (Куба)…
...10. Кайрат Ералиев (Казахстан).
…15. Серик Темиржанов (Казахстан).

До 63 килограммов:
1. Энди Круз (Куба).
2. Эльнур Абдураимов (Узбекистан).
3. Йонас Жуниас Йонас (Намибия)…
...4. Закир Сафиуллин (Казахстан).
…43. Санатали Тольтаев (Казахстан).
…109. Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).

До 69 килограммов:
1. Зеяд Эаснаш (Иордания).
2. Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан).
3. Альберт Айисси (Камерун)…
…5. Абылайхан Жусупов (Казахстан).

До 75 килограммов:
1. Эумир Марсьяль (Филиппины).
2. Йонес Немучи (Алжир).
3. Абильхан Аманкул (Казахстан)…
…6. Турсынбай Кулахмет (Казахстан).

До 81 килограмма:
1. Бекзад Нурдаулетов (Казахстан).
2. Абдельрахман Абдельгаввад (Египет).
3. Мохамед Хомри (Алжир)…
…17. Бек Нурмаганбет (Казахстан).
…62. Ерик Альжанов (Казахстан).

До 91 килограмма:
1. Василий Левит (Казахстан).
2. Давид Ниика (Новая Зеландия).
3. Юнес Баала (Марокко).

Свыше 91 килограмма:
1. Баходир Джалолов (Узбекистан).
2. Камшыбек Кункабаев (Казахстан).
3. Юстис Хуни (Австралия).

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