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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер Усик назвал условие для перехода в UFC

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в своем Instagram назвал условие для перехода в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

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Источник: РИА "Новости"

По словам украинца, он готов обдумать смену вида спорта в случае поступления сумасшедшего предложения. Он также отметил, что пока не добился в боксе всего, чего хотел, поэтому в ближайшее время не намерен уходить в смешанные единоборства (MMA).

24 марта Усик рассказал, что на него вышел глава UFC Дэйна Уайт с предложением попробовать свои силы в UFC. Финансовые подробности не уточнялись.

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31 октября Усик победил британского тяжеловеса Дерека Чисору в своем втором поединке в рамках супертяжелого веса. Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.

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