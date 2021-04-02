Боксер Усик назвал условие для перехода в UFC

По словам украинца, он готов обдумать смену вида спорта в случае поступления сумасшедшего предложения. Он также отметил, что пока не добился в боксе всего, чего хотел, поэтому в ближайшее время не намерен уходить в смешанные единоборства (MMA).

24 марта Усик рассказал, что на него вышел глава UFC Дэйна Уайт с предложением попробовать свои силы в UFC. Финансовые подробности не уточнялись.

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